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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İŞKUR Türkiye’nin özel çocuklarının yanında

İŞKUR Türkiye’nin özel çocuklarının yanında

Seradan detay

Rehabilitasyon Zihinsel Engelliler Mesleki Eğitim Engelli Vatandaş 

-Gülnur Erol konuşması
-Özel çocukların konuşmaları
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- İŞKUR ile Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi işbirliğinde düzenlenen "Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Bireyler için Seracılık” mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursunda 12 hafif zihinsel engelli vatandaşa seracılık eğitimi verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların farklı sektörlerde mesleki eğitim almasını sağlayarak, istihdama katılımlarını kolaylaştırıyor. "Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Bireyler için Seracılık” kursuna katılan engelliler, çiçeklerin özenle sulanmasından bakımına kadar birçok konuda eğitim alıyor. Ayrıca birbirlerine yardım ederek, dayanışmayı da bu kursta öğreniyor. Kursta hafif zihinsel engellilere verilen seracılık eğitimi ile mesleki beceri kazanmaları, istihdama katılımları ve mesleki eğitimin rehabilite edici özelliklerinden faydalanmaları sağlanıyor.Kurs hakkında bilgi veren Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi Kurs Eğitmeni Gülnur Erol, “Yalova Çalışma ve İş Kurumu ve Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi iş birliğiyle özel çocuklarımıza seracılık eğitimi veriyoruz” dedi.
Kursa katılan Kubilay Balant, kursu bitirdikten sonra ileride bu mesleği yapmak istediğini belirtti.
Faruk Öztürk ise kursta öğrendikleri ile kendi işini kurmayı hayal ettiğini aktardı.
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