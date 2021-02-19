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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İŞKUR ile çocukluk hayaline kavuştu

İŞKUR ile çocukluk hayaline kavuştu

Kaya'nın açıklaması

Rehabilitasyon Mesleki Eğitim Teknoloji Engelli Vatandaş Hayvancılık 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Solunum sistemi engeli nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan 51 yaşındaki Sonnur Kaya, Yalova’da İŞKUR’un Engelli Kendi İşini Kurma Projesi ile çocukluk hayaline kavuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla, engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına yönelik proje, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işe yerine uyum sağlanmaları iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ve korumalı iş yeri desteği gibi birçok alanda destek veriyor. Böylelikle engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına ve hayallerine destek olunuyor. Aslen Artvinli olan ancak 4 yıldır Yalova’da ikamet eden Sonnur Kaya, engellilik nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Bu doğrultuda İŞKUR’a kendisine uygun iş bulması için başvuru yaptığını belirten Kaya, “Orada beni seminere davet ettiler. Engeliler için kendi işini kurma desteği verildiğini öğrendim. Engelliler kendi işini kurması için devletimiz ne güzel destekliyor” diye konuştu.
Çocuklarına öğretebilmek hayalinde vardı Hayvancılık alanında hibe desteğine başvurduğunu bunun da hayalinde olduğunu kaydeden Kaya, “Küçük yaşlardan itibaren hayvancılık yapıyorum. 5 yaşında elim çubuk tuttu. Babam ‘Bundan sonra hem çobanlık yapacaksın hem de koyun otlatacaksın’ dedi.
Hayvanların içerisinde uzun bir süre kaldım. Ayrıca hayalimde vardı. Bir imkan yaratsam da bu hayvancılığı çocuklarıma öğretsem diye” ifadelerini kullandı. Hayallerin engelsiz olduğunu belirterek hayallerine kavuştuğunu sözlerine ekleyen Kaya şöyle devam etti: "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteğine başvurdum. Projem kabul edildi. Devletimiz ne güzel destekliyor. Hayaller engelsizdir, ben hayalime kavuştum herkes kavuşsun inşallah.”
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