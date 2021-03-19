İŞKUR desteği ile dede mesleğini sürdürüyor

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( ANKARA ) ANKARA



- Nevşehirli Muharrem Karakaya, İŞKUR hibe desteği ile dede mesleğini sürdürmeye devam ediyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Hayaller Engelsizdir’ sloganıyla engelli vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bakanlık, engelli vatandaşlarımızın istihdamından kendi işlerini kurması için sağladığı hibe desteğine kadar bir çok farklı alanda hayallerini gerçekleştirmesini destekliyor.Bu doğrultuda Nevşehir’de doğuştan ortopedik engeli bulunan Muharrem Karakaya, İŞKUR’un sağladığı Engelli Hibe Desteği’nden yararlanarak, dede mesleğini sürdürüyor.Engeli nedeniyle rahat çalışabileceği iş bulmakta zorlandığını ifade eden Karayaka, Engelli Hibe Desteği ile kendi işini kurduğunu söyledi.



Çocukluğundan itibaren hayvancılık yapmanın hayalini kurduğunu vurgulayan Karakaya, “Genç yaşlarıma kadar bu işi yaptım. Ancak bir dönem İstanbul’da yaşadım. Orada kendime uygun bir iş bulamadım. Daha sonra memleketime dönerek, bu mesleği sürdürmeye karar verdim. Bu noktada İŞKUR’un engellilere yönelik desteğinin olduğunu öğrendim. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde desteği aldım. Devletimiz sağ olsun. Şimdi kendi işimi yapıyorum. Rahat ve mutluyum” ifadelerini kullandı.Aldığı destek sayesinde 90 tane hayvanı olduğu belirten Karakaya, "Çoğu zaman çocuklarım yardımcı oluyor. Bütün engelli kardeşlerime İŞKUR’a başvurarak, Engelli Hibe Desteğini almasını tavsiye ederim. Kendi işlerinin patronları olsunlar. Devletten başka kimseye muhtaç olmasınlar. Devletimiz bu imkânı bizlere sağlıyor. Siz yeter ki hayal edin. Hayaller engelsizdir” açıklamalarında bulundu.



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