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- İskoçya'da tren istasyonunda çıkan yangın seferleri iptal ettirdi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İskoçya'da tren istasyonunda çıkan yangın seferleri iptal ettirdi

- İskoçya'da tren istasyonunda çıkan yangın seferleri iptal ettirdi

Yangından görüntüler

Tren İstasyonu Çatı Katı Otobüs Seferleri Tren Seferleri Yangına Müdahale 

-Detay

( EDINBURGH ) EDINBURGH

- İskoçya'da bir tren istasyonunda yangın çıkması sonucu istasyon ve çevredeki işletmelerde hasar meydana gelirken, tren seferleri yarına kadar iptal edildi. İskoçya'nın güneybatısında bulunan Troon kentindeki bir tren istasyonunda yerel saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine 5 itfaiye ekibi ve 1 helikopter gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, istasyon binasında ve yakınlardaki işletmelerde hasar meydana geldiği kaydedildi. İtfaiyeciler, istasyon bilet gişesinde ve çatı katında yoğunlaşan yangının kontrol altına alındığını ancak acil servislerin olay yerinde olduğunu söyledi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında yaralanan olmadığı aktarıldı. Troon istasyonu yetkilileri, yangın nedeniyle seferlerin iptal edildiğini ve yarına kadar hizmet verilmeyeceğini söyledi.

Yangın nedeniyle ulaşımın aksadığı ve bölgeye bazı güzergahlar için yedek otobüs seferleri düzenlendiği belirtildi.
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