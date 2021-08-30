İskilip'teki yemek yarışması yoğun ilgi gördü

-jüriden görüntü,

-Jüri Üyesi Eyüp Kemal Sevinç, röp.

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( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum'un İskilip İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Dolma Turşu ve Çilek Festivali'nde yapılan yöresel yemek yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İskilip Belediyesi tarafından 2. Dolma Turşu ve Çilek Festivali düzenlenen yarışmada; İskilip Dolması, yırtma aşı, su kabağı, gül baklavası ve turşu gibi yöresel yemekler jürinin beğenisine sunuldu. Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, "Çorum’da yapmış olduğumuz ulusal yemek yarışmamızın ardından yöresel tatlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sayede, bu tarihi ilçemizi yöresel yemeklerini tanıttık. Yarışmanın düzenlenmesinde bize her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Ali Sülük’e teşekkür ediyorum" dedi.

Jüri üyesi Eyüp Kemal Sevinç ise ilçenin özel yemeklerinin ön plana çıkmasını sağladığını belirterek, "Özellikle İskilip dolması kendisini ispat etmiş ve ünü duyulmuş bir yemek. Bunun daha fazla tanıtımının yapılması lazım. Diğer yemeklerden su kabağı çok lezzetli. Bunu da herkese tanıtmak lazım. Her yemeğin hikayesi var. İskilip’in yemeklerinin yanı sıra çok güzel ürünleri de var" ifadesini kullandı. (BA-BÖ-HA

