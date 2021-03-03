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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İskilip'te korkutan yangın

İskilip'te korkutan yangın

yangından görüntü,

Hastane Uttu İtfaiye Eri Trol 

-itfaiye erinin ambulansa götürülmesi,
-detaylar

( ÇORUM )- Dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın korkuttu. Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Meydan mahallesinde Mustafa Y.^ye ait evde bilinmeyen neden dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibini yanı sıra 112 ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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