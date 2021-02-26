İskilip Belediyesi’nden bin aileye kömür yardımı

-- Belediye çalışanlarından ve kömür dağıtımından görüntü

-- Belediye başkanı Ali Sülük'ün açıklaması



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- İskilip Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ilçede ihtiyaç sahibi bin aileye yapılacak olan kömür yardımının dağıtımına başladı.

Hilal Masa birimi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kömürleri belediye personeli tarafından evlerine kadar teslim ediyor. Kömür dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Sülük, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında daha önceden ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kömür yaptıklarını söyledi.



Dağıtımı daha önce yapmayı planladıklarını ancak gerekli işlemlerin yeni tamamlandığını kaydeden Başkan Sülük, “Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın yanında olabiliyorsak ne mutlu bize. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.





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