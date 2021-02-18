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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İskilip Belediyesi evde sağlık hizmetiyle çalınmadık kapı bırakmıyor

İskilip Belediyesi evde sağlık hizmetiyle çalınmadık kapı bırakmıyor

Sağlık görevlisinin gelişi

Sağlık Hizmeti Hastane Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmet Irak 

-Bir hastaya bakımının yapması ve detaylar
-Vatandaşın açıklaması

( ÇORUM )- İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük:- “Her yaraya merhem, her derde deva olmak için hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz” ÇORUM

- İskilip Belediyesi, hayata geçirdiği evde sağlık ve bakım hizmetiyle çalınmadık kapı bırakmıyor. Belediye Başkanı Ali Sülük’ün öncülüğünde başlatılan projeyle, bakıma ve yardıma muhtaç her vatandaşın hizmeti ayağına götürülüyor. Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle göz dolduran İskilip Belediyesi, bu hizmetiyle hastaların ve yaşlıların yanında olmaya devam ediyor. Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Hizmeti Sorumlusu Sefa Almalı, Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla başlatılan projeyle ilçede yaşayan hastaların ve yaşlıların tedavilerini evlerinde yaptıklarını, eksik ilaçlarının hastane polikliniklerinden yazdırılması ve ilaç takibini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Almalı, hizmet verilen vatandaşların sağlık problemleri ve tedavileri için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını ifade etti.
“Her yaraya merhem, her derde deva olmak için hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz” Her yaraya merhem olmak için çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur. Yaklaşık 5 ay önce başlatmış olduğumuz evde sağlık ve yaşlı bakım hizmeti projemizle, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Görevli personelimiz vasıtasıyla evde sağlık ve bakım hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımızın ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın bu gibi çeşitli sosyal hizmetlerini yerini getirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

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