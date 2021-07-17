İSKİ’ye ait şantiye alanında iskele devrildi: 3 işçi ağır yaralandı

- Arnavutköy’de İSKİ’ye ait şantiye alanında bulunan çalışma iskelesi devrildi. Devrilen iskelenin altında kalan 2’si kardeş 3 işçi itfaiyenin çalışmalar sonucunda kurtarıldı.Olay, bugün saat 10.30 sularında Arnavutköy Terkos İSKİ Osmangazi Şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre şantiye alanına kurulan iskeleler devrildi. Devrilen iskelelerin altında kalan 2’si kardeş 3 işçi ağır şekilde yaralandı. Yaralı Sami Göktepe, Fırat Göktepe ve Yavuz Şahin itfaiyenin çalışmaları sonucunda kurtarılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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