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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü

İSKİ’nin arıtma tesisinde korkutan görüntü

drone görüntüsü

Arıtma Tesisi Su Arıtma Tesisi Uttu Biyoloji 

-Genel görüntü
-Tesislerden detay görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- İSKİ'nin deşarjıyla Ayamama deresi karardı- Kararan derenin denize akması havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.
Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu. Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı. Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı.
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