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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay

İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay

Polis ekiplerinden detay

Arıtma Tesisi Polis Su Kanalı Polis Ekipleri 

-İski merkezinden detay
-Olay yeri inceleme detay
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Parçalanmış halde erkek cesedi bulundu İSTANBUL

- İSKİ Büyükçekmece Ahmediye Atıksu tesisinde parçalanmış halde bir ceset bulundu. Polisin cesedin kimliğini belirleme çalışması sürüyor. Olay, saat 11:00 sıralarında Büyükçekmece Ahmediye Atıksu tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanları tesisin su arıtma bölümünde bir ceset ile karşılaştı. Çevredeki su kanalından gelmiş olduğu tahmin edilen ceset için polis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önemleri aldı. İlk incelemede cesedin parçalanmış olduğu tespit edildi. Ceset Adlı Tıp Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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