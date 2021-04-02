İskenderun körfezinde mest eden yağmur, bulut, şimşek ve hortum manzaraları

-Körfez üzerinde yağmurun gelişi

-Günbatımı ile yağmur bulutları şimşek ve hortum manzaraları



( HATAY ) HATAY



- İskenderun körfezinde yağmur bulut şimşek ve hortum manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında yağmur bulut şimşek ve hortum manzaraları birbiri ardına çıkarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. İki gündür sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun körfezinde yağmur bulutlarının hareketleri ve körfez açıklarında oluşan hortum tımelapse çekim tekniğiyle görüntülendi.



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