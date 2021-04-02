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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İskenderun körfezinde mest eden yağmur, bulut, şimşek ve hortum manzaraları

İskenderun körfezinde mest eden yağmur, bulut, şimşek ve hortum manzaraları

Bulutların hareketleri

Körfez Sağanak Yağmur Çekim 

-Körfez üzerinde yağmurun gelişi
-Günbatımı ile yağmur bulutları şimşek ve hortum manzaraları

( HATAY ) HATAY

- İskenderun körfezinde yağmur bulut şimşek ve hortum manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında yağmur bulut şimşek ve hortum manzaraları birbiri ardına çıkarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. İki gündür sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun körfezinde yağmur bulutlarının hareketleri ve körfez açıklarında oluşan hortum tımelapse çekim tekniğiyle görüntülendi.
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