İskenderun Körfezi’nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı

- İskenderun Körfezi’nde bulunan konteyner bir gemide yangın çıktı. Yanan gemiye sahil güvenlik müdahale etmeye çalışıyor. Hatay’da İskenderun Körfezi’nde bulunan Libya’dan yola çıktığı öğrenilen Komorlar bandıralı gemide yangın çıktı. Manassa Flower - M isimli konteyner yüklü gemiden gökyüzüne dumanlar yükselirken, sahil güvenlik ekipleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. (ELF-
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