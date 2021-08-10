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İskenderun Körfezi’nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
İskenderun Körfezi’nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı

İskenderun Körfezi’nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı

İskenderun Körfezi'nde yanan geminin görüntüsü

( HATAY )- Sahil güvenlik ekipleri gemideki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor HATAY

Yangın Gökyüzü Sahil Güvenlik 


- İskenderun Körfezi’nde bulunan konteyner bir gemide yangın çıktı. Yanan gemiye sahil güvenlik müdahale etmeye çalışıyor. Hatay’da İskenderun Körfezi’nde bulunan Libya’dan yola çıktığı öğrenilen Komorlar bandıralı gemide yangın çıktı. Manassa Flower - M isimli konteyner yüklü gemiden gökyüzüne dumanlar yükselirken, sahil güvenlik ekipleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. (ELF-
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