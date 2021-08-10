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İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü

İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü

Arşiv görüntüler

( HATAY ) HATAY

Uzunlu Gemi Personeli Kargo Gemisi Yangın Altın 


- İskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hurda yüklü bir gemide çıkan yangın söndürüldü. İskenderun Körfezi açıklarındaki 80.9 metre uzunluğundaki Komorlar bayraklı 2 bin 343 grostonluk Manassa Flower isimli kargo gemisinde hurda kağıtların tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangına gemi personeli ve Liman başkanlığından bir Romorkor müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. (AHS-
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