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İskenderun'da Uyuşturucu operasyonu
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
İskenderun'da Uyuşturucu operasyonu

İskenderun'da Uyuşturucu operasyonu

operasyonda köpeğin arama yapması ve ele geçen malzemeler

( HATAY ) HATAY

Operasyon Amfetamin Uyuşturucu Narkotik Emniyet Müdürlüğü 


- Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü NSM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler, C.Ş. isimli şahsın ikamet adresinde narkotik köpeği eşliğinde ikamette bulunan Y.M.E. ile K.H.Ş. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 241 adet captagon, 30,17 gram Metamfetamin, 281,13 gram sentetik kannabionid, 2,05 gram esrar , 1 adet hassas terazi 4 adet tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (AHS-
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