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İskenderun’da ruhsatsız silah operasyonu
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İskenderun’da ruhsatsız silah operasyonu

İskenderun’da ruhsatsız silah operasyonu

drone görüntüsü

Operasyon Akalan Ruhsatsız Silah Kurusıkı Tabanca Gözaltı 

-Emniyet müdürlüğü bahçesinden yapılan operasyonlara katılan polislerin zırhlı ve araçlarla konvoy halinde çıkışı
-yolda ilerleyişi
-detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 adet tüfek, kurusıkı tabanca ve 201 mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ateşli silahlarla meydana gelen olayların önlenmesi ve bu olaylarda kullanılan silahları polis sorumluluk bölgesine getiren, ticaretini yapan şahıslara yönelik tespit edilen adreslere yaptığı operasyonlarda A.D. isimli şahsın ikametinde; 1 adet ruhsatsız tüfek, 53 adet dolu fişek, 2 adet 7,65 tabancaya ait şarjör, M.A.K. isimli şahsın ikametinde; 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 148 adet dolu fişek ele geçirildi.Şüpheli A.D. ve M.A.K. ile kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan aranan S.A. isimli şahıs yakalanarak ilgili birime teslim edildi.
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