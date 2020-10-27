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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İskenderun’da orman yangını

İskenderun’da orman yangını

Ormanlık alandan yükselen dumanlar

( HATAY ) - çıktı HATAY

Gesi Orman Yangını Yükselen Trol 


- Hatay’ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer ve yangın söndürme ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. (NCT-
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