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İskenderun'da masaj salonlarına baskın
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İskenderun'da masaj salonlarına baskın

İskenderun'da masaj salonlarına baskın

Kadınların sağlık raporuna götürülmeleri

Operasyon Akalan Sağlık Raporu Emniyet Müdürlüğü Sınır Dışı 

-Getirilmeleri

( HATAY )-Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 24 kadın yakalandı HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına yapılan baskında çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 24 kadın yakalandı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 10 ayrı masaj ve SPA merkezlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Masaj salonları ve SPA merkezlerinde yapılan denetim ve araştırmalarda Tayland, Endonezya, Haiti ve Özbek uyruklu 24 yabancı uyruklu kadının ikamet ve çalışma izni olmadığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 24 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı.
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