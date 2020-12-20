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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İskenderun’da kısıtlamaya sıkı denetim

İskenderun’da kısıtlamaya sıkı denetim

polislerin denetimleri

Polis Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Emniyet Müdürlüğü 

-şahısları durdurmaları
-üst aramaları
-araç aramaları
-ceza yazmaları

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerince denetim yapıldı. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ilçenin özellikle tepe mahallelerinde motorize yunus ekipleri ve asayiş ekiplerinin katıldığı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda ring atan ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda bulunan kişileri ve seyir halindeki araçları durdurarak denetim yaptılar. Yapılan denetimlerde aranan bir şahıs ekiplerce göz altına alınırken bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ise para cezası uygulandı.
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