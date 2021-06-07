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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İskenderun’da firari hükümlü drone destekli operasyonla yakalandı

İskenderun’da firari hükümlü drone destekli operasyonla yakalandı

Baskın yapılan evin drone görüntüsü

Uyuşturucu Madde Yakalama Kararı Firari Hükümlü Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin ilerleyişi
-Operasyona katılan ekipler
-Polislerin eve gelmesi
-Şahsın yakalandığı yerin gösterilmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü drone destekli yapılan operasyonda gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişileri araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, basit yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlama, hakaret, birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma, hakaret suçlarından hakkında toplam 12 adet yakalama kararı, 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet Coşkun G. adlı şahıs İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone destekli operasyonla yakalandı. Aranan şahsın Modernevler Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenleyen polis ekipleri ikamette bulunan; M.K, A.A., B.K. isimli 3 şahsı da gözaltına alarak emniyete götürdü. İkamette yapılan aramada ise ruhsatlı 1 adet tabanca ve bu tabanca ait 500 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirdi.
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