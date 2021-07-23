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İskenderun'da çöplük alanda yangın
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İskenderun'da çöplük alanda yangın

İskenderun'da çöplük alanda yangın

Havadan ve karadan söndürme çalışmalar

Yangın Altın Gesi Yangına Müdahale Trol 

-İskenderun ftpden geçildi

( HATAY ) HATAY

- İskenderunda çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Hatay’ın İskenderun ilçesi Denizciler mahallesinde çöplük bölgesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahele ediliyor. Ormanlık alana yakın olan alanda çıkan yangına İtfaiye ve Orman işletme ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar.
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