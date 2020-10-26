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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İskenderun'da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı

İskenderun'da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

( HATAY - AKTÜEL)- Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Herhangi bir can kaybımız yoktur" HATAY

Polis Çatışma Polis Ekipleri Kontrol Noktası Trol 


- Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde yaşanan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Ardından otomobilde bulunan 2 teröristle polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri, takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir" ifadelerini kullandı. (MBY-OK-Y)
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