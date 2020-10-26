İskenderun'da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı

-Dükkandakilerin tedirginliği

-Kaçmaları



( HATAY - PATLAMA ANI)- Hatay Valiliği: "Herhangi bir can kaybımız yoktur" HATAY



- Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada operasyonun sürdüğü belirtildi. Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist le polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı. 2 vatandaşın da yaralandığı öğrenilen olayla ilgili Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(MBY



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