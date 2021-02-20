Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İskenderun’da aranan 8 şahıs yakalandı

İskenderun’da aranan 8 şahıs yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerin hastaneye ve adliyeye sevk görüntüleri

( HATAY ) HATAY

Hastane Akalan Yakalama Kararı Şafak Operasyonu Muhalefet 


- Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre; İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, kasten yaralama, tehdit, ceza kanununa muhalefet, hükümlü ve tutuklunun kaçması, borç ödeme şartının ihlal etme suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için 11 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi.
Yapılan baskında, A. B., K. K., S. A., Y. E. E., M. A. K., A. A., M. O. K. , ve E.Ş. adlı 8 şahıs yakalandı. Aranan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement