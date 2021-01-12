Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu

İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu

Polislerin operasyona gitmeleri

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Pompalı Tüfek 

-Baskın yapılan mahalle ve polisler
-Polislerin koç başı ile kapıyı kırmaları eve girmeleri ve arama yapmaları
-Operasyonun drone ile havadan görüntüsü

( HATAY ) -- Koç başı ile kapıların kırılarak girildiği evlerde 4 şüpheli gözaltına alındı. HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel harekat ile birlikte 400 polisin katıldığı narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü kentin özellikle tepe mahallelerinde bulunan 5 ayrı mahalleye 400 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldıkları operasyonu polis drone kamerası havadan takip etti. Koç başı ile kapıların kırılarak girildiği evlerde uyuşturucu ile ilgili aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfekler ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. (AHS-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı