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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İskenderun’da 14 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun’da 14 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu hapların emniyette sergilenmesi,

Polis Aracı Polis Uyuşturucu Akalan İstihbarat 

-Şüpheli şahısların kaçarken yol kenarına attıkları poşetlerin aranarak bulunması.

( HATAY ) -- Ekiplerin “Dur” ihtarına uymayıp polis aracına çarparak kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis “Dur” ihtarına uymayarak polis aracına çarparak kaçan araçtan 14 bin 700 adet uyuşturucu hap çıktı. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapmış olduğu çalışmada ekipler, B. Ö. ve E.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu otomobili otoban Sakıt Köprü civarında uygulama noktasında durdurmak istedi. Şüpheli şahıslar ekiplerin “Dur” ihtarına uymayarak polis aracına çarparak kaçmaya başladı.
2 şüpheli kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların araç ile kaçarken camdan yol kenarına attıkları 15 adet kilitli poşet içerisinde toplamda 14 bin 700 adet uyuşturucu Captagon adlı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (NCT-Y
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