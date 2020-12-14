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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İskenderiye Limanı’nda büyük yangın

- İskenderiye Limanı’nda büyük yangın

-Yangından görüntüler

( KAHİRE ) KAHİRE

İskenderiye İtfaiye Aracı Gesi Yangına Müdahale 


- Mısır'da bulunan İskenderiye Limanı’nda yangın çıktı. İskenderiye Limanı’nda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangın bölgesine 16 itfaiye aracı sevk edildi. İskenderiye Liman Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 15.50 sıralarında Gümrük İdaresine ait bir binanın ikinci katında yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, itfaiye ekiplerinin saat 16.00’da yangına müdahale etmeye başladığı ve yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.
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