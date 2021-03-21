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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı

İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı

- Köpeklere mama verilmesi

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-- Zabıtaların köpeğin boynunda ki ipi kesmesi

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boynuna ip bağlanarak işkence gören sokak köpeklerine zabıta görevlileri sahip çıktı. Zabıtalar köpeklerin boynunda ki ipi keserek mama verdi. Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı zabıta ekipleri yolda boynuna ip bağlanmış ve gözünden yaralanmış sokak köpeği gördü. Harekete geçen ekipler sokak köpeklerinin boynunda ki ipi keserek, mama verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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