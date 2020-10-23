Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

YARALININ HASTANEYE GETİRİLMESİ

İlk Müdahale Sekte Gesi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-ACİLDEN DETAY

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi üzerinde bulunduğu iskeleden düşerek ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Akhisar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Riyet O.(64), inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybedince bir anda metrelerce yüksekten aşağı düştü. Kafa üstü düşen talihsiz adamın yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri kanlar içerisinde yerde yatan Riyet O.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı