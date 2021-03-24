İskeleden denize düşen genç kızı kurtaran kahraman bekçi o anları anlattı

-İlçe Emniyet Müdürü ile röportaj

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-Bekçinin kızı kurtarma anı arşiv



( TRABZON )- Bekçi Hasan Kulaç:- "Ona onu bırakmayacağımı söyledim, korkmamasını istedim" TRABZON



- Trabzon’un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı hiç çekinmeden buz gibi denize atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç yaşadığı o anları anlattı. Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı. Genç kızı kıyıya çıkartmayı başaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kayalıklardan sahile çıkartılan genç kızın büyük şok yaşadığı gözlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürmene Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan kahraman bekçi Hasan Kulaç, bugün yaşadığı o anları anlattı. Bekçi Hasan Kulaç, doğma büyüme Sürmeneli olduğunu belirterek "Dün devriye esnasında haber merkezimizin anonsuyla kız kardeşimizin iskeleden düştüğünü ve suda boğulmak üzere olduğunun haberini aldık. Hemen komiserimizle iskeleye koşarak kız kardeşimizin soğuktan çığlık seslerini duyduk. Hemen üzerimi çıkararak suyu atladım ve ona sakin olmasını söyledim. Onu bırakmayacağımı söyledim. Yukarıdaki arkadaşlarımızın da ip yardımıyla sırtıma alarak bir elimle de ipi tutarak iskelenin kenarından yavaş yavaş çekmeye başladım. Dalgalar olması nedeniyle de biraz dizlerim kayalarda yaralandı ama kız kardeşimizi oradan çıkardığım için çok mutluyum" dedi.

Genç kızla aralarında geçen diyaloğu da anlatan Kulaç, "Çok üşümüştü çok titriyordu, ağlıyordu zaten biraz da su yutmuştu. Ona sordum 'sen mi atladın?' diye o da bana düştüğünü, korktuğunu söyledi.



Ona onu bırakmayacağımı söyledim. korkmamasını istedim" diye konuştu.

Yaşanan olay sonrası çevresinden çok önemli tepkiler aldığını belirten Kulaç, "Çok güzel tepkiler oldu. Sağolsun insanlar sudan çıktığım andan itibaren helal olsun dediler. Bende görevimi yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İlçe Emniyet Müdürü Recep Öztabak ise "Biz aslında sadece polis olarak değil insanı olarak da görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Örnek davranış sergiledi. Teşkilatımızın yüz akı olmuştur" açıklamasında bulundu. Öte yandan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kahraman bekçiye başarı belgesi vererek görevinde başarılar diledi.



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