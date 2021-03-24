Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İskeleden denize düşen genç kızı kurtaran kahraman bekçi o anları anlattı

İskeleden denize düşen genç kızı kurtaran kahraman bekçi o anları anlattı

Bekçi ile röportaj

Genç Kız A Haber Kayalı Kız Kardeş Sağlık Ekipleri 

-İlçe Emniyet Müdürü ile röportaj
-Detaylar
-Bekçinin kızı kurtarma anı arşiv

( TRABZON )- Bekçi Hasan Kulaç:- "Ona onu bırakmayacağımı söyledim, korkmamasını istedim" TRABZON

- Trabzon’un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı hiç çekinmeden buz gibi denize atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç yaşadığı o anları anlattı. Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı. Genç kızı kıyıya çıkartmayı başaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kayalıklardan sahile çıkartılan genç kızın büyük şok yaşadığı gözlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürmene Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan kahraman bekçi Hasan Kulaç, bugün yaşadığı o anları anlattı. Bekçi Hasan Kulaç, doğma büyüme Sürmeneli olduğunu belirterek "Dün devriye esnasında haber merkezimizin anonsuyla kız kardeşimizin iskeleden düştüğünü ve suda boğulmak üzere olduğunun haberini aldık. Hemen komiserimizle iskeleye koşarak kız kardeşimizin soğuktan çığlık seslerini duyduk. Hemen üzerimi çıkararak suyu atladım ve ona sakin olmasını söyledim. Onu bırakmayacağımı söyledim. Yukarıdaki arkadaşlarımızın da ip yardımıyla sırtıma alarak bir elimle de ipi tutarak iskelenin kenarından yavaş yavaş çekmeye başladım. Dalgalar olması nedeniyle de biraz dizlerim kayalarda yaralandı ama kız kardeşimizi oradan çıkardığım için çok mutluyum" dedi.
Genç kızla aralarında geçen diyaloğu da anlatan Kulaç, "Çok üşümüştü çok titriyordu, ağlıyordu zaten biraz da su yutmuştu. Ona sordum 'sen mi atladın?' diye o da bana düştüğünü, korktuğunu söyledi.

Ona onu bırakmayacağımı söyledim. korkmamasını istedim" diye konuştu.
Yaşanan olay sonrası çevresinden çok önemli tepkiler aldığını belirten Kulaç, "Çok güzel tepkiler oldu. Sağolsun insanlar sudan çıktığım andan itibaren helal olsun dediler. Bende görevimi yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İlçe Emniyet Müdürü Recep Öztabak ise "Biz aslında sadece polis olarak değil insanı olarak da görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Örnek davranış sergiledi. Teşkilatımızın yüz akı olmuştur" açıklamasında bulundu. Öte yandan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kahraman bekçiye başarı belgesi vererek görevinde başarılar diledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement