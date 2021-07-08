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İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti

İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti

Elektrikli scooterdan görüntüler

Ticari Taksi İşitme Engelli Polis Merkezi Duyma Engelli Sağlık Ekipleri 

-Yerdeki kan izinden görüntüler
-Çöp kamyonundan görüntüler
-Trafikten görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde elektrikli scooter kullanan duyma engelli şahıs çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Osmanbey Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme engelli olduğu iddia edilen scooter sürücüsü Adem Demirkıran, seyir halindeyken ticari taksi ile çöp kamyonun arasında kalarak dengesini kaybedip yere düştü. Sürüklenen Demirkıran, çöp kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem Demirkıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü. Çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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