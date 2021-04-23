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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İşitme engelli arkadaşları için 23 Nisan klibi çektiler

İşitme engelli arkadaşları için 23 Nisan klibi çektiler

Çocukların çektiği klipten görüntüler

( VAN ) VAN

İşitme Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 


- Van’da Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, işitme engelli arkadaşlarına yönelik işaretlerle 23 Nisan klibi çektiler. Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeni Şenay Bahçe, öğrencileriyle birlikte 23 Nisan’da farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrencileriyle birlikte İşitme engelli öğrenciler için 23 Nisan klibi çeken Bahçe, uzaktan eğitimin yapmak istenilene engel olmayıp, sadece başka bir boyut kattığını dile getirdi. Bu süreci öğrencileriyle dolu dolu geçirdiklerini aktaran Şenay Bahçe, iki hafta gibi kısa bir sürede işitme engelli öğrenciler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı klibini çekerek onlara hediye ettiklerini söyledi.


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