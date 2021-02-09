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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Isınmak için yakılan soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Isınmak için yakılan soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı

olay yeri

( MANİSA ) MANİSA

Yangına Müdahale 


- Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir caminin lojmanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akselendi Mahallesinde bulunan Hacı Osman Camii lojmanında çıktı. İddiaya göre, caminin minare inşaatı için lojmanda kalan işçiler Yüksel Bilgin (56), Atilla A.(51) ve Erdoğan Y. (54) ısınmak ve yemek yapmak için soba yakmak istedi. Bu sırada sobada belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir anda cami lojmanından dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar tek katlı binaya girerek dumandan etkilenen Atilla A. ve Erdoğan Y’yi dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen Yüksel B. ise binanın içinde hayatını kaybetti. Yaralılar Atilla A.(51) ve Erdoğan Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yangın sonrası lojmanın tavan kısmı ve içeride bulunan eşyalar tamamen küle döndü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (BG-YS-ÖND-
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