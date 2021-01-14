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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Işık ihlali yapan sürücüler droneye yakalandı

Işık ihlali yapan sürücüler droneye yakalandı

Kavşaklarda kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren sürücülerin drone görüntüsü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Para Cezası Akalan Ronen Kırmızı Işık Işık İhlali 


- Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit edebilmek amacıyla ortak çalışma başlatan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği kentin yoğun kavşaklarında kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren sürücüleri drone ile tespit etti. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nin ortak çalışmasıyla kentin yoğun kavşaklarında kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren araç sürücülerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kırmızı ışıklarda drone kaldırarak denetim yapan ekipler kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri drone görüntüsüyle tespit etti. Dronenin farkında olmayan birçok sürücü kırmızı ışık ihlali gerçekleştirirken Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde 201 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden idari para cezası kesildi.
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