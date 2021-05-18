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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Işık ihlali yapan da, abartı egzoz takanda cezadan kaçamadı

Işık ihlali yapan da, abartı egzoz takanda cezadan kaçamadı

Yapılan uygulamadan görüntü

Trafik Kuralları Basın Kartı Akalan Işık İhlali Polis Ekipleri 

-çevrilen araçlardan görüntü
-sahte basın kartlarından görüntü
-kamyonet kasasındaki adamdan görüntü
-cam filmi sökülmesi
-araç üzerindeki yazıların sökülmesi

( DÜZCE )- Havadan drone takip etti, ışık ihlali yapan 45 araca ceza kesildi- Denetimlerden kaçmaya çalışan araçlar kovalamacada yakalandı DÜZCE

- Tam kapanmanın ardından Düzce’de polis ekipleri trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik hem havadan drone ve karadan da denetimlerle ihlallere göz açtırmadı. Denetimlerden kurallara uymayan 45 araca cezai işlem uygulanırken kaçmaya çalışan bazı araçlar ise kovalamaca sonucu yakalandı. Düzce’de korona virüs salgını sonrasında uygulanan tam kapanmanın ardından polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu üzerinde trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik denetim yaptı. İnsansız Hava Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destekleri ile Hal kavşağında gerçekleştirilen uygulamada drone havadan ışık ihlali yapan sürücüler tek tek belirlendi. Trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekipleri de ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde ayrıca abartı egzozlu olan araç ile sahte basın kartı taşıyan araçlarda durduruldu. Durumundan şüphelenilen bir araçtan kuru sıkı silah ele geçirilirken, uygulamayı görüp kaçan 5 araç sürücüsü de ekiplerin kovalamacası sonrasında yakalandı. Ayrıca kamyonet kasasında adam taşınması, cam filmi ve aracında kurallara aykırı yazı yazılan araçlarda cezadan kaçamadı. (EB-GY
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