İşgalden kurtuluş kutlamaları mehteran marşı ile son buldu

-Vatandaşlardan detay

-Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'ün konuşmaları

-Şanlıurfa Valisi Abdulah Erin'in Konuşmaları

-Işık ve lazer gösterinden detay



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlamaları Jandarma Genel Komutanlığının mehteran birliğinin konseri ve ışık, lazer gösterisi ile son buldu. Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü münasebeti ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çok çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu bağlamda Şanlıurfalı vatandaşları heyecanlandıran etkinliklerin son gününde Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran birliği tarafından Halil-ur Rahman Platosunda bulunan Balıklıgöl amfi alanında konser düzenlendi.

Aidiyet duygusunun içtenlikte hissedildiği konserde bir birinden güzel Tarihi marşlar seslendirildi. Yerli ve yabancı tüm vatandaşların büyük bir ilgi ile izledikleri konser tam not alırken sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı. Beyazgül, “Bu güzel gecede beraberiz. Bundan 101 yıl önce binlerce Km öteden Fransızlar Şanlıurfa’ya gelmişlerdi, ama sizler sizlerin dedesi onlara burayı mezar ettiler. Mehteran takımımız bizleri geçmişe götürdü, geçmişi ve dedelerimizi, koca yürekli insanları minnetle anıyoruz ve yine dünyaya mesaj veriyoruz, biz Şanlıurfalılar hürriyetlerine düşkün insanlarız binlerce yıl hür yaşadık ve hür yaşamaya devam edeceğiz. Kimse bizim medeniyetimizi, yaşayışımızı ve hayat tarzımızı değiştirmeyi denemesin, kimse bu topraklara göz dikmesin, bu topraklar için harekete geçmesin çünkü burada Şanlıurfalılar var” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, “Şanlıurfa’nın ve Şanlıurfalıların zaferinin 101. yıl dönümü kutlu olsun. 3 Güne yayılan dolu dolu etkinliklerle dedelerimizin fedakârlıklarını ve ortaya koydukları cesareti hatırlatmak ve anmak için dolu dolu etkinlikler gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün ekibe teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise, “Bugün Şanlıurfa’mızın, şanlı şehrimizin kurtuluşunun 101. Yıl dönümü olmak üzere bir aradayız. Şanlıurfa önce İngilizlerin sonra da Fransızların işgaline uğramış ancak türkü ile kürdü ile arabı ile yerlisi ile ve aşiretiyle birlik ve beraberlik içerisinde vatanı, toprağı, bayrağı ve ezan için gözünü kırpmadan canını feda etmiş şehitlerimizi burada anıyoruz. 3 Gündür Türkiye’nin gündemine oturduk emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından gösteriye Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve vatandaşlar katıldı.

(MB-SD-



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