Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İşe giden çifte önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar

İşe giden çifte önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar

Acilden detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR)-Aynı binada oturdukları karı kocaya cam şişe attılar, uyarılınca da saldırdılar AFYON KARAHİSAR

Polis Karahisar Polis Ekipleri Irak 


- Afyonkarahisar’da işe giden karı kocaya apartmanın 6. katından cam şişe atan şahıslar kendilerini uyarınca da aşağı inip eşleri önce darp edip sonra da bıçakladılar. Olayın ardından polise de saldıran 4 kişi gözaltına alındı. Olay, İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. eşi E.Z.’yi iş yerine bırakmak için evlerinden aşağı indikleri sırada oturdukları apartmanın 6. katından cam şişe atıldı. Çiftin kendilerine doğru cam şişe atan kişileri uyarması üzerine Şükrü O., İsmail O., Özden H. ve Erol E., isimli şahıslar aşağı inerek M.Z. eşi E.Z.’yi darp etmeye başladı.
Ayrıca olay esnasında Özden H., yanında bulunan maksat dışı bıçakla M.Z.’yi elinden yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran şahıslar daha sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement