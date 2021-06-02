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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İşe başladığı gün kaza yaptı

İşe başladığı gün kaza yaptı

Şahsın yerdeki görüntüsü

İlk Müdahale Polis Merkezi Ticari Araç Sağlıkçı Motosiklet Sürücüsü 

-Ambulansın gidişi
-Sürücüden röp
-Moto kuryenin arkadaşının eşyalarını toplaması

( İSTANBUL )- Motorlu kurye olarak işe başlayan genç, hafif ticari araç ile çarpıştı- Yaralı genç hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Sultangazi'de bir kişi, motorlu kurye olarak çalışmaya başladığı gün kaza yaptı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Olay önceki gün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı gün motorlu kurye olarak iş başı yapan 34 CDV 838 plakalı motosiklet sürücüsü Osman Koyuncu, yasak olduğu halde kural ihlali yaparak ters dönüş yapan Ersan Şimşek yönetimindeki 34 E 0051 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaşanan kazada bacağından yaralanan Osman Koyuncu'ya ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı. Yaralı genç, ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kazayı anlatan araç sürücüsü Ersan Şimşek, "Seyir halinde ilerliyordum dönüş yaptığım esnada motosiklet bana yandan çarptı ve yere savruldu. Eğer ben çarpsaydım daha farklı olurdu aracımın yanındaki izden de belli ama sıkıntı yok. Ona birşey olmasın sağlıkçı arkadaşlar gelip müdahale etti sağ bacağında ağrı varmış" dedi.
Meslektaşı yardımına koştu Yaşanan kazanın ardından sipariş götürmek için olay yerinden geçen Burakcan Alışkan isimli başka bir kurye ise, yere savrulan meslektaşının malzemelerini toplayarak motorun sepetine koydu ardından ise çalıştığı iş yerini arayarak yaşanan kaza hakkında bilgi verdi. Araç sürücüsü Ersan Şimşek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kurye Osman Koyuncu'nun ise hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildiği öğrenildi. (HT-RU
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