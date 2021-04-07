Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar

İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp zamanla yarıştılar

-Olay yerinden görüntüler

Yarış İlk Müdahale Kopan Parmaklar Sağlık Ekipleri Ameliyat 

--Tesisten görüntü
--Sağlık ekiplerinin kopan parmakları hastaneye götürmesi
--Parmakları kopan işçinin hastaneden sevki sırasında görüntüsü

( KOCAELİ )- Makineye sıkışan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından tek tek çıkartıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir lastik kaplama tesisinde eli makineye sıkışan işçinin parmakları koptu. Hastaneye kaldırılan işçinin parmakları ekipler tarafından sıkıştığı yerden tek tek çıkartılarak hastaneye götürüldü. Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Can Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir lastik kaplama tesisinde çalışan Murat B. (37)’nin makineye sıkışan elinin parmakları koptu. Olayı gören iş arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Parmakları itfaiye ekipleri çıkarttı Daha sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise Murat B.’nin makineye sıkışan parmaklarını çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Murat B.’nin parmakları sıkıştığı yerden tek tek sıkıştı. Daha sonra çıkartılan parmakları, sağlık ekipleri alarak ambulansla hastaneye götürdü. Daha sonra Murat B., parmakları ile birlikte ameliyata alınmak üzere Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement