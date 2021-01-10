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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İşçilerin kaldığı 8 konteyner yanarak küle döndü

İşçilerin kaldığı 8 konteyner yanarak küle döndü

konteynerlerin yanması

Elektrik Sobası Bild Yangına Müdahale Trol 

-Ekiplerin müdahalesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir inşaatın şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 10 personel ve 3 araç ile müdahale ettiği yangında, 8 konteyner küle döndü.Yangın, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Nurullah Cami altında bulunan bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler şantiyede çalışırken bir konteynerde elektrik sobasından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle 7’si işçilerin kaldığı, biri de elektrik malzemesi dolu olan 8 konteyner alevlere teslim oldu. Yangını fark eden işçiler, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine, 3 araç ve 10 ekip ile giden itfaiye, yangına müdahale etti. 4 koldan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında 8 konteyner kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.Polisin de tedbir aldığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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