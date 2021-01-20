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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı

İşçiler önce temizledi sonra kartopu oynadı

kar temizleme ve tuzlama çalışması

Kar Temizleme Kar Topu 

-İş makinelerinden detaylar
-Kar topu oynayan işçilerden detaylar
-Genel kar temizleme detayları

( ŞANLIURFA ) - Şanlıurfa'da kar sevinci- ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İşçiler önce yollarda kar temizledi ardından da kartopu oynadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi yollarda çalışma başlattı. Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile olası kazaların önüne geçildi. Karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından çocukların eğlencesine ortak oldu. Ekipler, kar topu oynayarak mücadele ettikleri karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan işçiler, renkli görüntüler oluşturdu. (BB-SD-
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