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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

-Fabrikadan görüntüler

( KAYSERİ ) - İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş- Kayseri'de fabrikada karbonmonoksit faciası: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı KAYSERİ

Fabrika Hastane Organize Sanayi Bölgesi Karbonmonoksit Altın 


- Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan bir taş yünü fabrikasında 11 işçinin yanan kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen işçilerden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kayberken, 1'i ağır 10 işçinin tedavisi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 20. Cadde üzerinde bulunan Ravaber isimli taş yünü fabrikasında; işçiler taş yününü yakmak için kömür kullandı. Yanan kömürden sızan karbonmonoksit gazı, 11 işçiyi zehirledi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 11 işçi, ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerden 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 1'i ağır 10 işçinin tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (AG-
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