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İşçiler iş güvenliğini böyle hiçe saydı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İşçiler iş güvenliğini böyle hiçe saydı

İşçiler iş güvenliğini böyle hiçe saydı

Cep telefonu kamerası

İş Güvenliği Kamera Güvenlik Önlemi Cep Telefonu 

-İnşaatın son katından çalışan işçiler
-İşçilerin tehlikeye aldırış etmeden çalışması

( DİYARBAKIR )- Baret ve kemer takmadan çalışan işçileri izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan işçiler, baret ve güvenlik kemeri olmadan çalıştı. Yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki caddede yapımı devam eden bir binanın 5’inci katında çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti. Çalışmalar sırasında işçilerin üzerinde baret ve güvenlik kemerinin bulunmadığı görülürken, işçilerin herhangi bir tedbir almamalarına rağmen çalışması, tehlikeli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Çevreden geçen vatandaşlar ise tehlikeli çalışmaya uzun süre bakarak şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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