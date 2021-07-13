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İşçi servisini tarayıp 4 kişiyi yaralayan zanlılar adliyeye sevk edildi
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İşçi servisini tarayıp 4 kişiyi yaralayan zanlılar adliyeye sevk edildi

İşçi servisini tarayıp 4 kişiyi yaralayan zanlılar adliyeye sevk edildi

Şahısların adliyeye sevk edilmeleri

Polis Merkezi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

-arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir servis aracının önünü keserek kurşun yağdıran ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan biri kadın 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selami B. idaresindeki 41 P 2938 plakalı işçi servisi caddede seyir halindeyken, bir araç önünü kesti. Araçtan inen şahıslar, tabanca ile Selami B. idaresindeki işçi servisine ateş açmaya başladı.
Yaşanan olayda işçi servisinde bulunan sürücü Selami B., Adil K., Arif D., Enes T. yaralandı. İşçi servisinde bulunan vatandaşlar kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise bölge güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.Uzaklaşamadan yakalandılarBölgede, şahıslar ve kaçtıkları aracın plakası üzerinde çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, servis minibüsünü tarayan şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürülen Ş.Z., O.Z. ve S.Z. isimli biri kadın 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.
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