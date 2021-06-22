( BARTIN ) İşçi servisi kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı BARTIN
- Bartın’da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Tabanözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bartın Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçileri taşıyan Ruhi Kumbaracı yönetimindeki 74 AHH 351 plakalı minibüs Tabanözü köyü istikametine seyir halinde iken tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Turgut Kocakaya idaresindeki 02 HE 743 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki bahçeye girerek durabildi. Kazada işçi servisinde yolcu olarak bulunan Fatma K. Yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri yönlendirildi. Yaralı Fatma K. ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (BB-OA
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