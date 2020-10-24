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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İşçi servisi devrildi: 26 yaralı

İşçi servisi devrildi: 26 yaralı

kaza yeri detayları

Hastane Direksiyon İşçi Servisi 

-Araçtan görüntü
-yaralıların görüntüsü
-detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Suşehri ilçesinde işçi servisi devrildi. Meydana gelen kazada 26 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Sivas-Erzincan karayolu Şarköy yakınlarında meydana geldi. Kazada M.E. idaresindeki 34 VH 8287 plakalı işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, midibüste bulunan 26 işçi yaralandı. Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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