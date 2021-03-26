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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İşçi servisi devrildi: 11 yaralı

İşçi servisi devrildi: 11 yaralı

olay yeri

İlk Müdahale Tünel İnşaatı Gesi Kar Yağışı Trol 

-ambulansın görüntüsü
-yaralıların görüntü
-kaza bölgesi
-devrilen minibüs
-detaylar

( BARTIN -EK) BARTIN

- Bartın’da tünel işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.Kaza Bartın Kurucaşile karayolunun Bostanlar mevkiinde meydana geldi. Kurucaşile ilçesinde devam eden tünel inşaatında çalışan işçileri taşıyan 74 BZ 214 plakalı servis minibüsü kar yağışının etkili olduğu Bostanlar mevkiindeki Amasra yol ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada şoför Sabahattin Kara(52) ve 10 işçi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.Devrilen minibüs nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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