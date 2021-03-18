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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İşçi servisi alevlere teslim oldu faciadan dönüldü

İşçi servisi alevlere teslim oldu faciadan dönüldü

Yanan servisten detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Fabrika İşçi Servisi 


- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda bir işçi servis minibüsü alevlere teslim oldu. Olayda minibüs demir yığınına döndü. Edinilen bilgilere göre olay Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu’da faaliyet gösteren bir fabrikanın işçi servisi olan Mehmet Ali E. İdaresindeki 59 S 9153 plakalı servis minibüsü ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklandığı kaydedilen yangında küle döndü. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören araç sürücüsü minibüsü yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesine karşın alevlere teslim olan minibüs tamamen yandı ve kullanılamaz hale gelerek demir yığınına döndü. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor. (SŞ-
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