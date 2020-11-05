İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn gözaltına alındı - LONDRA
- İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'in gözaltına alınması - Güvenlik önlemi detaylarıLONDRA (AA) - İngiltere ’de yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele için ilan edilen karantina başkent Londra’da protesto edildi. İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn de koronavirüs karşıtı protestoda gözaltına alındı
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