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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn gözaltına alındı - LONDRA

İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn gözaltına alındı - LONDRA

- İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'in gözaltına alınması - Güvenlik önlemi detaylarıLONDRA (AA) - İngiltere ’de yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele için ilan edilen karantina başkent Londra’da protesto edildi. İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn de koronavirüs karşıtı protestoda gözaltına alındı

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