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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- İSAV Başkanı Prof.Dr. Özek, toprağa verildi

- İSAV Başkanı Prof.Dr. Özek, toprağa verildi

-Cenazeden görüntüler

Hastane Cenaze Toplantı Kalp Krizi Cenaze Namazı 

--Aydın görüntü klasörüne geçildi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Ali Özek'in naaşı, Seydikemer ilçesinin Doğanlar Mahallesi'ne getirildi.
Özek'in mahalleye yaptırdığı külliyenin bahçesinde cenaze namazı kıldıran Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, yeğeni Seyid Ali Topal, Ali Özek hocanın ömrü boyunca Kur'an-ı Kerim'in hizmetinde olduğunu söyledi.

Ali Özek'in hafızlıkla başladığı yolda her türlü ilmin yeterliliğe ulaştığını ve memleketin büyük bir alimi olduğunu ifade eden Topal, “İstanbul’da kurduğu İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı örnek göstermek istiyorum. Vakfın kurucusu ve başkanı hocamız, yıllardır bu vakıf aracılığıyla çok sayıda ilmi toplantılar tertip etti. Bunların her birini kitap haline getirdi. İşte bunun için Peygamber efendimiz, 'Alimin ölümü, alemin ölümü' buyuruyor. İlim üreten, insanların ışığı olan bir alim vefat ettiği zaman alemin ışığı, nuru gider. Onun için rahmetle anıyoruz" diye konuştu.
Namazın ardından Özek, vasiyeti üzerine külliyenin bahçesine defnedildi. Cenaze törenine, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Müftüsü Orhan Turan, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, Özek'in yakınları ile mahalle sakinleri katıldı.
Prof. Dr. Ali Özek (89) geçirdiği kalp krizi sonucu 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. (MY-OD-
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